Apple придумала, як перетворити Siri на особистого водія

Розширюючи функціональність голосового асистента Siri, Apple розробила нову технологію, застосування якої розраховано для експлуатації у системах автономного водіння. Іншими словами, користувачеві достатньо буде звернутися до Siri з проханням відвести його в ту чи іншу точку.

Технологія дозволить асистентові самостійно прокласти маршрут, а також передати системі управління команду доставити власника до пункту призначення.

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У 2019 компанія подала заявку на відповідний патент. У документі зазначено, що під час планування поїздки зовсім не обов'язково використовувати чітке формулювання – Siri буде адаптована під розмовну мову і зможе розуміти такі запити, як: "японська кухня поблизу", "найближчий готель", "відвези мене в аквапарк" або "я б випив чашку кави".

Більш того, Apple навчить Siri розуміти користувача таким чином, щоб мінімізувати піший маршрут, припарковуючи автомобіль в безпосередній близькості до входу у магазин або іншу установу. У пояснювальній записці до патенту вказана і можливість жестового управління, а також навігація за допомогою руху очей. Таким чином компанія планує виключити необхідність водія торкатися до смартфона, що дозволить уникнути аварійних ситуацій.

Подібна функціональність в перспективі може бути інтегрована в систему Apple CarPlay, або поставлятися у вигляді опції для виробників автомобілів. Раніше Apple зареєструвала патенти на технології, що дозволяють позбавити автомобіль від "сліпих зон", а також автоматично регулювати положення бічних дзеркал у залежності від положення очей водія.

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