Зовнішність нового гіперкара Bugatti розкрили до офіційної прем'єри

У мережі з'явилися фотографії нового лімітованого гіперкара Bugatti, виконаного за мотивами класичної моделі EB110 SS. Дводверка, побудована на базі Chiron, отримала повністю оригінальний кузов і назву Centodieci.

Bugatti Centodieci в дрібних деталях наслідує зовнішності історичної моделі. Очевидної схожості додають зменшені ґратки радіатора, форма прорізів у бампері і п'ять круглих повітрозабірників, розташованих відразу за бічними вікнами.

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На кормі видно тривимірні ліхтарі та зсунуті до центру подвійні патрубки вихлопної системи. Назва Centodieci перекладається з італійської як "110", що також свідчить про джерело натхнення дизайнерів.

За попередньою інформацією, Bugatti випустить 10 примірників Centodieci. Кожен буде коштувати вісім мільйонів євро.

Гіперкар побудований на агрегатах Chiron і, ймовірно, оснащений таким же 8,0-літровим W16, як донорський автомобіль. При цьому за чутками, новинка буде трохи потужніша та цілком може стати автомобілем з найвищою віддачею в історії Bugatti. Чи враховується концепт Bugatti Vision Gran Turismo 2016 року, який був оснащений двигуном з віддачею 1672 сили і 1580 Нм крутного моменту, або тільки серійні моделі – не повідомляється.

Bugatti EB110 SS представили на Женевському автосалоні у 1992 році. Від машини без приставки SS він відрізнявся збільшеними паливними форсунками, вихлопною системою з низьким опором потоку, зниженою масою та карбон-кевларовими кузовними панелями. Дводверка оснащувалася 3,5-літровим V12 з чотирма турбонагнітачами (611 сил і 650 Нм моменту) і могла розганятися до "сотні" за 3,2 секунди.

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