Стали відомі нові подробиці про iPhone XI

Авторитетний інсайдер OnLeaks, відомий своїми точними прогнозами, поділився новими подробицями про iPhone XI.

На думку інсайдера, майбутні новинки будуть оснащені поліпшеними модулями камер – причому зміни торкнуться також і фронтального об'єктива.

До слова: Розсекречено iPhone XI з незвичною фотокамерою

iPhone XI отримає покращену фронтальну камеру

За інформацією OnLeaks, найдорожча версія iPhone ХІ (Max), як і очікувалося, отримає систему з трьох об'єктивів. Роздільна здатність двох основних сенсорів камери складе 14 мегапікселів, тоді як допоміжний модуль обмежиться 10 мегапікселями. Для порівняння – iPhone XS і iPhone XS Max оснащені двома об'єктивами по 12 МП.

Інсайдер впевнений, що фронтальна камера нових iPhone також стане помітно кращою – роздільна здатність модуля підросте з 7 до 10 мегапікселів, що позитивно вплине на якість знімків. Передбачається, що інженери Apple внесуть корективи і в систему камер TrueDepth, зробивши процес розпізнавання обличчя швидшим і точнішим.

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