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Зосереджений кіт у шапці Санти підкорив мережу

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Серйозний кіт у шапці Санти - фото 1
Серйозний кіт у шапці Санти

Користувачі не можуть втримати усмішку від дуже серйозного кота у шанці Санта-Клауса. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком iamkokonutz поділився кумедним відео зі своїм котом, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 4 години допис побачили понад 18 тисяч користувачів, а ще більш як 200 залишили коментарі.

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"Мій кіт був настільки зосереджений переглядом шоу про птахів на ТБ, що навіть не помітив, як я поклав на нього шапку Санти", – відзначив власник пухнастика. Здається, домашній улюбленець не зовсім розуміє, чому птахи в екрані, або ж коти щось приховують від людей.

My cat was so facinated watching birds on TV, he didn't even notice I put a Santa hat on him. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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