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Щасливе місце кота-інтроверта: зворушливе фото

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Кіт-інтроверт - фото 1
Кіт-інтроверт / fit4brain

У мережі набирають популярність кумедні фото з котом в одному з китайських ресторанів.

Біло-сірий хвостатий пухнастик на підвіконні вперто намагається сховатися від працівника закладу, який тягне до нього руки. Кадри опубліковані на сторінці 9GAG у Facebook.

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На знімках немов зображений двійник кота у чоботях з мультфільму "Шрек" – точніше, його відомий погляд. "Я уникаю розмов зі своїми родичами на сімейному обіді", – підписані кадри.

Як видно з кадрів, співробітник ресторану таки вхопив кота за лапу. Той же відчайдушно дивиться у рятівний дальній кут, вказуючи туди другий лапкою, і наполегливо тягнеться на колишнє місце.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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