На Алясці білий ведмідь влаштував ігри з собакою: відео

У мережі з'явилося відео з іграми ведмедя і собаки на Алясці. Господар пса зняв на відео, як собака і ведмідь граються.

Собака і білий ведмідь подружилися на Алясці. Знайомство і ігри тварин зняв на відео власник.

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На відео видно, як спочатку собака обнюхав ведмедя, а потім почала бігати навколо, запрошуючи пограти. Полярний ведмідь виявився вельми добродушним і погодився пограти з собакою в догонялки.

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