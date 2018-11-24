Зоряний шторм: пляж у Великобританії засипало морськими зірками

Побережжя британського містечка перетворило у порт для десятків тисяч морських зірок через шторм.

Мешканці міста Мейблторп після незначного шторму виявили, що на побережжі з'явилось справжнє поле з морських зірок та інших морських мешканців.

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Очевидці розповіли, що тварини зайняли територію у 200 ярдів (понад 182 м) уздовж та близько 10 ярдів (9 м) у ширину. Також місцеві розповідають, що важко підрахувати точну кількість зірок, адже вони доволі невеликі, тому їх може бути навіть близько 100 тисяч.



Варто додати, що шторм не приніс значної вітряної погоди, зате кілька потужних приливів стали причиною для такого несподіваного пляжного вигляду.

Trevor Bradford/SWNS

Trevor Bradford/SWNS

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