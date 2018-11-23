У британському парламенті жінки зіграли у футбол

Представник Шотландської національної партії Ханна Барделл опублікувала на своїй сторінці у Twitte відео, на якому вона набиває м'яч, а жінки-депутати позують у формі в Палаті громад Парламенту.

Таким чином жінки святкували створення жіночої футбольної команди, до якої входять депутати.

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Спікер Палати громад Джон Беркоу заявив, що поведінка депутатів здається йому неприпустимою, і він не отримував повідомлення про використання зали засідання у неробочий час.

Цей історичний зал не може бути використаний для подібних заходів, – зазначив він.

The women’s parliamentary football team @UKWPFC should have played their first match tonight



Myself, @Alison_McGovern @tracey_crouch @LouHaigh @Steph_Peacock were all set but votes stopped us alas! Instead we had a kickabout and a photo in the chamber! pic.twitter.com/WT2lhh7Oym — Hannah Bardell (@HannahB4LiviMP) 20 листопада 2018 р.

Автори відео щиро перепросили за свій вчинок.

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