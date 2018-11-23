Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

У британському парламенті жінки зіграли у футбол

  • 21
Жінки-депутати похизувалися своїми вміннями - фото 1
Жінки-депутати похизувалися своїми вміннями / Sunday Post

Представник Шотландської національної партії Ханна Барделл опублікувала на своїй сторінці у Twitte відео, на якому вона набиває м'яч, а жінки-депутати позують у формі в Палаті громад Парламенту.

Таким чином жінки святкували створення жіночої футбольної команди, до якої входять депутати.

І ще: Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото

Спікер Палати громад Джон Беркоу заявив, що поведінка депутатів здається йому неприпустимою, і він не отримував повідомлення про використання зали засідання у неробочий час.

Цей історичний зал не може бути використаний для подібних заходів, – зазначив він.

Автори відео щиро перепросили за свій вчинок.

Читайте також: Ярмоленко провів зворушливу зустріч із фанатами Вест Хема

Джерело: BBC
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1440
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Великобританія Футбол