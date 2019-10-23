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Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х

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Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х - фото 1

Ми натрапили на рідкісну знахідку – касету "Зоряні зустрічі на Території А", яка вийшла 1996 року. Тут зібрані головні українські хіти того часу, тож ми вирішили поділитись порцією ностальгії з вами.

Касета "Зоряні зустрічі на Території А" складається з 12 пісень топових українських артистів 90-х. Дехто з них зумів зберегти своє місце на музичному Олімпі, однак про декого з них ми вже й забули. Саме час освіжити спогади та поринути в музику нашого дитинства.

Це цікаво: Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження

Нагадаємо, що у 90-х королевами української музики були Ірина Білик, Таїсія Повалій та Ані Лорак. І хоча зараз вони втратили цей статус та встигли заплямувати свою репутацію, ми пам'ятаємо їх саме такими – юними, сміливими та автентичними.

Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х - фото 363443

Також зазначимо, що всіх пісень з касети в інтернеті немає, тож для кількох виконавців довелось обрати інший їхній хіт. Тим не менш, добірка від цього не стала менш ностальгійною, тож слухайте і насолоджуйтесь!

Ірина Білик – Дай руку мені

Таїсія Повалій – Панно кохання

Ані Лорак – Я і Ти

Олександр Тищенко – Одна на всіх

Жанна Боднарук – Готель прощань

EL. Кравчук – Лист

Наталя Сумська – Ми з тобою (Сни)

Олександр Пономарьов – А я піду (замість "Знову і знову")

Ауріка Ротару – Згадай мене (замість "Різні дороги")

Сестри Тельнюк – Ображайся на мене... (замість "Якщо не ти")

Тарас Петриненко – Новий рік (замість "Різдвяна ніч")

Христина Руденко – Не кажи мені 'Ні'

Ми не знайшли жодної пісні цієї виконавиці, зате маємо її фото з касети:

Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х - фото 363442

А так писали про цю касету в журналі "Рок-н-рол" (1996):

Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х - фото 363446

БОНУС: Концерт зірок хіт-параду Територія А (1997)

Раритетний запис концерту в місті Гайворон Кіровоградської області, на якому виступили зірки української естради Віктор Павлік, Ольга Юнакова, гурт "Аква Віта", Юрко Юрченко та інші. Ведучим цього дійства був Михайло Поплавський. Зацініть!

Читайте також: Історія успіху культового хіт-параду 90-х ТЕРИТОРІЯ А

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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