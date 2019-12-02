Зоряні війни: у мережі показали Керрі Фішер у ролі принцеси Леї

У мережі з'явився ролик фільму Сходження Скайвокера з покійною Керрі Фішер у ролі принцеси Леї. Відео опублікували на офіційному YouTube-каналі Star Wars.

У трейлері з'являється принцеса Лея у виконанні покійної актриси Керрі Фішер.

І ще: Кінг би плакав: мережу лихоманить від індійської версії Воно

Зірка померла наприкінці 2016 року після зупинки серця. У стрічці використовували відео зі зйомок сьомого епізоду Зоряних воєн. Також у трейлері з'являються Рей (Дейзі Рідлі), По Демерон (Оскар Айзек), Чубакка (Йонас Суотамо), C-3PO (Ентоні Деніелс), і Фінн – Джон Бойєгі.

В Україні картина Сходження Скайвокера вийде на великі екрани 19 грудня 2019 року. Епізод завершить нову трилогію і історію сім'ї Скайвокерів.

Читайте також: У мережі з'явилась видалена сцена з 8 сезону Гри престолів