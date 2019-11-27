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Кінг би плакав: мережу лихоманить від індійської версії Воно

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Індійська версія суттєво відрізняється від оригіналу - фото 1
Індійська версія суттєво відрізняється від оригіналу

З 1997 по 1998 рік в Індії транслювався серіал Woh – екранізація роману Стівена Кінга "Воно" про паранормального клоуна-маніяка. Телепроєкт відзначився не тільки хронометражем – 52 серії по 20 з лишком хвилин, але й авторськими доробками. І ні, мова не про танці.

Одна з головних змін торкнулася самого клоуна Пеннівайза: він став схожим на звичайного маніяка з парою екстравагантних здібностей. Наприклад, він може розчинятися в повітрі разом з чужими дітьми.

І ще: Стівен Кінг впускатиме відвідувачів у свій будинок, який надихнув його на хоррор Воно

Серіал доступний лише на хінді, зате подивитися його можна відразу на YouTube. Якщо хочете перейти до тієї самої сцени з корабликом, рекомендуємо відразу увімкнути третю серію. Але знайте: автори змінили і її. Дія тепер відбувається не в каналізаційному стоці, а у басейні.

Дивіться першу серію індійської версії Воно:

Під кінець серіалу автори додали ще один сюжетний поворот. Виявляється, що клоун – привид чоловіка на ім'я Вікрам, який повісився після того, як його покинула жінка. Її не влаштовував невисокий зріст Вікрама.

Змінився і спосіб, за допомогою якого героям вдалося позбутися від клоуна: вони прийшли з матір'ю Вікрама в печеру, де мешкав його дух і повернули Вікрама до життя. Він покаявся, схилився до ніг матері і перетворився на гігантський промінь світла. Ймовірно, це означає, що Вікрам очистився і потрапив на небеса.

Читайте також: У високій траві: Netflix показав трейлер фільму за Кінгом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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