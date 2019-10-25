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Зоряні війни 9: у мережу злили фінальні кадри фільму

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Зоряні війни: Сходження Скайвокера - фото 1
Зоряні війни: Сходження Скайвокера / playground

В інтернеті з'явилися кадри, які імовірно демонструють фінальну сцену фільму "Зоряні війни: Сходження Скайвокера", який ще не вийшов на великі екрани. Знімки опублікували в Twitter.

Вперше два зображення були опубліковані на Reddit і YouTube. Але публікації з ними були видалені на вимогу правовласника компанії Disney. YouTube-блогер, який першим опублікував кадри, припустив, що вимоги компанії видалити знімки підтверджує їхню достовірність.

І ще: Зоряні війни: Сходження Скайвокера: дивіться фінальний трейлер

На кадрах ймовірно показана фінальна битва героїв фільму джедая Рей і імператора Палпатіна. На них також з'являється антагоніст попередніх епізодів – Кайло Рен. Фанати космічної саги помітили, що колір світлового меча Рена на фото відрізняється від попередніх частин стрічки.

Стрічка "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" від режисера Джей Джей Абрамса вийде на екрани в грудні 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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