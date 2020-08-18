Зоряні лінюхи: три найлінивіші знаки Зодіаку

Деякі люди впевнені в тому, що для успіхів не потрібно бути дуже активним та постійно рухатись. Їм більше подобається відпочивати або ж просто насолоджуватись відсутністю справ. Астрологи розповіли, хто ж зі знаків Зодіаку найбільші лінюхи.

Риби. Ось хто займає перше місце за рівнем ліні у житті. Все тому, що представники цього знаку дуже романтичні та обожнюють мріяти. Їм подобається, коли про них турбуються, оберігають їх та роблять все можливе.

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Тому не дивно, що їм постійно чогось хочеться, але вони не роблять жодного кроку, щоб це отримати самостійно. Зате продовжують мріяти про це.

Терези. Почесне друге місце посів цей знак Зодіаку через одну просту річ: вони самі не дуже розуміють, чого хочуть у житті, тому постійно сумніваються та пускають все за течією. Також у стосунках їм легше покластись на партнера, щоб він вже приймав всі важливі рішення та не змушував їх обирати і взагалі хоч щось робити.

Телець. Ось хто замикає трійку найбільш ледачих знаків. Хоч вони і вважаються одними із найбільш цілеспрямованих, але уміло поєднують це з тим, що обожнюють комфорт у житті. Тому після досягнення певної цілі їм подобається просто відпустити все за течією та насолоджуватись. Навіть вдома їм легше перекинути всі справи, приміром, прибирання чи миття посуду, на когось іншого, а самим просто відпочивати на дивані.

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