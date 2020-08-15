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Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 17 – 23 серпня!
Новий тиждень серпня посилює відчуття того, що літо стрімко закінчується. І чимало представників різних знаків Зодіаку можуть отримати порцію негативу через такі думки. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів новий тиждень буде дуже продуктивним, а зорі дозволять поповнити запаси натхнення. Тому важливо правильно скерувати свої сили, записувати ідеї та не забувати про відпочинок. Серпень поступово завершується, а у вас є на нього плани.
Телець
У Тельців попереду активний тиждень, тому потрібно скласти собі план дій на найближчий час. Вам хочеться за один момент виконати все, але краще просто правильно розділити час. Так буде вдосталь сили на нові завдання, а також більше шансів на наближення до цілей без втрати настрою.
Близнюки
Близнюкам варто готуватись до того, що цього тижня майже все йтиме не за планом. Тому налаштовуйтесь на позитивне мислення та не робіть трагедію на пустому місці. Потім можете пожаліти себе, а зараз варто брати від ситуації лише хороше.
Рак
Рак зараз можуть шукати ворогів навколо, але насправді мало хто бажає вам зла. Тому не намагайтесь виявити таємні змови, а просто отримуйте задоволення від хороших моментів. Життя надто яскраве, щоб постійно хвилюватись через дрібниці.
Лев
У Левів нарешті почалась максимально позитивна смуга у житті. Чимало хорошої енергії та вражень - це добре позначається на внутрішній рівновазі, якої останнім часом дуже бракувало. тому діліться сонячними думками і не шукайте зайвих пригод.
Діва
Для Дів новий тиждень буде дуже приємним у плані домашніх завдань та облаштування помешкання. Саме час зробити так, щоб вдома вам було максимально комфортно і затишно. В інших справах не варто очікувати сприяння долі.
Терези
У Терезів попереду період, коли будь-яке завдання буде вдаватись легко і не існуватиме мрій, які б вони не могли зробити реальністю. Тому не зупиняйтесь, рухайтесь вперед, не падайте духом. Зараз не час слухати критиків.
Скорпіон
Скорпіонам зараз астрологи не рекомендують ділитись з кимось своїми думками та планами. Спершу попрацюйте над ними, а вже тоді можна розповісти про результат своєї праці. А от пусті слова краще відкласти на інший час, щоб не стикнутись з порцією негативу.
Стрілець
Стрільцям зараз важливо не гратись у найкращого у світі друга та не брати на себе проблеми інших. Йдеться не про егоїзм, а те, що ви так відволікаєтесь від власних справ. Спершу займіться собою, а тоді допомагайте іншим.
Козеріг
У Козерогів попереду дуже непередбачуваний тиждень, адже ситуація може змінюватись за мить. Не варто панікувати та впадати у негатив, краще навчитись стрімко брати всі справи на себе і розв'язувати проблеми на ходу. Попереду у вас чимало крутих моментів.
Водолій
Водоліям зараз варто звернути на фінансову сферу життя, тому цього тижня краще відмовитись від масштабних покупок. Зате буде і позитив, адже гроші можуть надійти з несподіваних джерел. Тому не бійтесь робити щось нове.
Риби
Риби знову відчувають більше негативних емоцій, аніж можливо. Тому пора змінювати ситуацію та фокусуватись на хорошому. Лише це дозволить вибратись з вашої рутини та нарешті відчувати душевну рівновагу. Тому всі погані думки - геть.
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