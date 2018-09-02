Зоря визначилася з подальшою долею Вернидуба

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб залишається на своєму посту.

Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив журналіст Валерій Пригорницький.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тренер одразу після прильоту з Німеччини зустрівся з президентом клубу Євгеном Геллером. На зустрічі мала обговорюватися його подальша доля в клубі. Мабуть, керівництву вдалося переконати наставника, який раніше мав намір покинути клуб.

Раніше Юрій Вернидуб заявив, що має намір подати у відставку після того, як "Зоря" програла "РБ Лейпциг" в матчі-відповіді (2:3) раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Гендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов закликав тренера виспатися і спокійно все обміркувати, але пізніше з'явилася інформація, що Вернидуб все ж покине луганську команду.

Юрій Вернидуб є головним тренером "Зорі" з 2011 року. У 2016 році він вивів команду у фінал Кубка України, а в сезоні 2016/2017 взяв з нею бронзу УПЛ. Крім того, в двох останніх сезонах "Зоря" вперше грала в груповому етапі Ліги Європи.

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