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Мілевський здивував вибором нового клубу

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"Кишварда" за підсумками шести турів знаходиться на передостанньому місці - фото 1
"Кишварда" за підсумками шести турів знаходиться на передостанньому місці / isport

Нападник Артем Мілевський може перейти до угорського клубу.

Колишній нападник київського і брестського "Динамо" Артем Мілевський може перейти до угорського клубу "Кишварда".

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Як повідомляють ЗМІ, зараз йдуть переговори про деталі угоди, і вже незабаром має відбутися підписання контракту. "Кишварда" за підсумками шести турів знаходиться на передостанньому місці в чемпіонаті Угорщини.

Мілевський здивував вибором нового клубу - фото 273029
Мілевський здивував вибором нового клубу

Тим часом український тренер Сергій Ребров призначений головним тренером також угорського клубу "Ференцварош". Деталі контракту наразі не розголошуються. Ребров замінить німецького фахівця Томаса Долла, який пропрацював у клубі 5 років і за цей час завоював 5 трофеїв. Після 5 турів, "Ференцварош" є лідером Вищої ліги Угорщини. Також команда брала участь в Лізі Європи, але не змогла подолати перший раунд кваліфікації.

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Джерело: isport
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