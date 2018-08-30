Мілевський здивував вибором нового клубу

Нападник Артем Мілевський може перейти до угорського клубу.

Колишній нападник київського і брестського "Динамо" Артем Мілевський може перейти до угорського клубу "Кишварда".

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Як повідомляють ЗМІ, зараз йдуть переговори про деталі угоди, і вже незабаром має відбутися підписання контракту. "Кишварда" за підсумками шести турів знаходиться на передостанньому місці в чемпіонаті Угорщини.

Мілевський здивував вибором нового клубу

Тим часом український тренер Сергій Ребров призначений головним тренером також угорського клубу "Ференцварош". Деталі контракту наразі не розголошуються. Ребров замінить німецького фахівця Томаса Долла, який пропрацював у клубі 5 років і за цей час завоював 5 трофеїв. Після 5 турів, "Ференцварош" є лідером Вищої ліги Угорщини. Також команда брала участь в Лізі Європи, але не змогла подолати перший раунд кваліфікації.

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