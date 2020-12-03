ЗОРЯ ▶ ЛЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

Матч Зоря – Лестер Сіті відбудеться у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда прийматиме англійців у домашньому поєдинку. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи між Зорею та Лестером відбудеться 3 грудня на стадіоні "Славутич Арена" у місті Запоріжжя. Підтримуйте наших хлопців!

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Анонс матчу Ліги Європи ЗОРЯ – ЛЕСТЕР СІТІ

Дата : 3.12.2020

: 3.12.2020 Коли : 19:55

: 19:55 Місце проведення: стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя

стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя Головний арбітр : Еспен Ескас (Норвегія)

: Еспен Ескас (Норвегія) На якому каналі трансляція : Футбол 2, Футбол 1

: Футбол 2, Футбол 1 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 5,15 – 3,88 – 1,77

Цілком можливо, що "Лестер" зіграє не основним складом, постарається поберегти сили на АПЛ. Завдання виходу з групи Ліги Європи "лисиці" вже вирішили, тому можуть пожертвувати (умовно, звичайно) матчем в Запоріжжі.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – ЛЕСТЕР ТУТ

"Зоря" і "Лестер" між собою провели всього один матч. У жовтні цього року англійський клуб розгромив суперника з України 3:0. Більше "лисиці" не зустрічалися з українськими командами. А от "Зоря" в 2016 двічі грала з "Ман Юнайтед" (знову ж таки в групі Ліги Європи). В Англії поразка 0:1, в Україні 0:2.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ЗОРЯ – ЛЕСТЕР

Є привід для оптимізму у вболівальників "Зорі". Після невпевнених і навіть декількох провальних матчів у вересні і жовтні, поступово Скрипник вивів команду на гідний рівень. Заслуговують на увагу самовіддача і взаєморозуміння луганчан, а також вміння підловити суперника на помилці. Невипадковість цих висновків мають підтвердити "біло-чорні" в грі з "Лестером".

Орієнтовні склади команд:

Зоря: Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Іванісеня, Циганікс, Юрченко, Перович, Кочергін, Назаріна, Кабаєв, Громов

Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Іванісеня, Циганікс, Юрченко, Перович, Кочергін, Назаріна, Кабаєв, Громов Лестер: Ворд, Джастін, Еванс, Фофана, Барнс, Томас, Чоудхері, Олбрайтон, Ундер, Медісон, Іхеаначо

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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