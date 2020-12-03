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ЗОРЯ ▶ ЛЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

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Матч Зоря – Лестер Сіті - фото 1
Матч Зоря – Лестер Сіті / instagram

Матч Зоря – Лестер Сіті відбудеться у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда прийматиме англійців у домашньому поєдинку. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи між Зорею та Лестером відбудеться 3 грудня на стадіоні "Славутич Арена" у місті Запоріжжя. Підтримуйте наших хлопців!

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Анонс матчу Ліги Європи ЗОРЯ – ЛЕСТЕР СІТІ

  • Дата: 3.12.2020
  • Коли: 19:55
  • Місце проведення: стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя
  • Головний арбітр: Еспен Ескас (Норвегія)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 2, Футбол 1
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 5,15 – 3,88 – 1,77

Цілком можливо, що "Лестер" зіграє не основним складом, постарається поберегти сили на АПЛ. Завдання виходу з групи Ліги Європи "лисиці" вже вирішили, тому можуть пожертвувати (умовно, звичайно) матчем в Запоріжжі.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – ЛЕСТЕР ТУТ

"Зоря" і "Лестер" між собою провели всього один матч. У жовтні цього року англійський клуб розгромив суперника з України 3:0. Більше "лисиці" не зустрічалися з українськими командами. А от "Зоря" в 2016 двічі грала з "Ман Юнайтед" (знову ж таки в групі Ліги Європи). В Англії поразка 0:1, в Україні 0:2.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ЗОРЯ – ЛЕСТЕР

Є привід для оптимізму у вболівальників "Зорі". Після невпевнених і навіть декількох провальних матчів у вересні і жовтні, поступово Скрипник вивів команду на гідний рівень. Заслуговують на увагу самовіддача і взаєморозуміння луганчан, а також вміння підловити суперника на помилці. Невипадковість цих висновків мають підтвердити "біло-чорні" в грі з "Лестером".

Орієнтовні склади команд:

  • Зоря: Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Іванісеня, Циганікс, Юрченко, Перович, Кочергін, Назаріна, Кабаєв, Громов
  • Лестер: Ворд, Джастін, Еванс, Фофана, Барнс, Томас, Чоудхері, Олбрайтон, Ундер, Медісон, Іхеаначо

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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