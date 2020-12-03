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ЗОРЯ ▶ ЛЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
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Матч Зоря – Лестер Сіті відбудеться у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда прийматиме англійців у домашньому поєдинку. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи між Зорею та Лестером відбудеться 3 грудня на стадіоні "Славутич Арена" у місті Запоріжжя. Підтримуйте наших хлопців!
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Анонс матчу Ліги Європи ЗОРЯ – ЛЕСТЕР СІТІ
- Дата: 3.12.2020
- Коли: 19:55
- Місце проведення: стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя
- Головний арбітр: Еспен Ескас (Норвегія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2, Футбол 1
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 5,15 – 3,88 – 1,77
Цілком можливо, що "Лестер" зіграє не основним складом, постарається поберегти сили на АПЛ. Завдання виходу з групи Ліги Європи "лисиці" вже вирішили, тому можуть пожертвувати (умовно, звичайно) матчем в Запоріжжі.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – ЛЕСТЕР ТУТ
"Зоря" і "Лестер" між собою провели всього один матч. У жовтні цього року англійський клуб розгромив суперника з України 3:0. Більше "лисиці" не зустрічалися з українськими командами. А от "Зоря" в 2016 двічі грала з "Ман Юнайтед" (знову ж таки в групі Ліги Європи). В Англії поразка 0:1, в Україні 0:2.
Є привід для оптимізму у вболівальників "Зорі". Після невпевнених і навіть декількох провальних матчів у вересні і жовтні, поступово Скрипник вивів команду на гідний рівень. Заслуговують на увагу самовіддача і взаєморозуміння луганчан, а також вміння підловити суперника на помилці. Невипадковість цих висновків мають підтвердити "біло-чорні" в грі з "Лестером".
Орієнтовні склади команд:
- Зоря: Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Іванісеня, Циганікс, Юрченко, Перович, Кочергін, Назаріна, Кабаєв, Громов
- Лестер: Ворд, Джастін, Еванс, Фофана, Барнс, Томас, Чоудхері, Олбрайтон, Ундер, Медісон, Іхеаначо
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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