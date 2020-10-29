ЗОРЯ ▶ БРАГА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

Матч Зоря – Брага відбудеться у рамках другого туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда прийматиме португальців у домашньому поєдинку. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Матч другого туру групового етапу Ліги Європи між Зорею та Брагою відбудеться 29 жовтня на стадіоні "Славутич Арена" у місті Запоріжжя. Підтримуйте наших хлопців!

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Анонс матчу Ліги Європи ЗОРЯ – БРАГА

Дата : 29.10.2020

: 29.10.2020 Коли : 19:55

: 19:55 Місце проведення: стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя

стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя Головний арбітр : Георгій Круашвілі (Грузія)

: Георгій Круашвілі (Грузія) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 4.4 – 3.85 – 1.81

Зазначимо, що перший тур для бронзового призера УПЛ виявився, м'яко кажучи, невдалим. Футболісти з Луганська програли Лестер Сіті з рахунком 0:3. Ще більше усе ускладнив той факт, що англійська команда грала експериментальним складом, що геть зовсім розбило наших гравців.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – БРАГА ТУТ

Віктор Скрипник, наставник Зорі, після гри зазначив, що його підопічні "були хлопчиками для биття". Щоправда, після повернення з Туманного Альбіону наші футболісти отримали заряд бадьорості. Їм вдалося обіграти львівський Рух з рахунком 4:0. Але і тут є низка "але". Перший гол у ворота Руху влетів після того, як команда залишилася удев'ятьох (суддя показав гостям дві червоні картки).

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ЗОРЯ – БРАГА

Попри позитивну статистику, гра проти Браги може видатися не простою для Зорі. Команда Варвальяла вміє відмінно "в'язати" гру та використовувати чужі помилки на свою користь. Ба більше, Брага уміє відмінно контратакувати. Тож нашим футболістам доведеться добряче попітніти, аби втримати бодай нічию.

Орієнтовні склади команд:

Зоря Васіль – Фаворов – Вернидуб – Цвек – Хомченовський – Іванісеня – Юрченко – Назарина – Кочергін – Кабаєв – Луньов;

Васіль – Фаворов – Вернидуб – Цвек – Хомченовський – Іванісеня – Юрченко – Назарина – Кочергін – Кабаєв – Луньов; Брага: Тьягу Са – Сантуш – Зе Карлуш – Тормена – Роланду – Новайш – Аль-Мусраті – Руїс – Андре Орта – Медейруш – Гільєрме.

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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