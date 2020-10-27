ШАХТАР ▶ ІНТЕР без голів: огляд напруженого матчу Ліги Чемпіонів 2020

У матчі 27 жовтня донецький Шахтар і міланський Інтер зійшлися у рамках другого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. Дивіться огляд запеклого матчу.

27 жовтня донецький Шахтар зіграє з міланським Інтером стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Дивіться відео голів поєдинку, який відбувається у рамках першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів!

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Зазначимо, що поєдинок буде однозначно запеклим. Почнімо з того, що "Інтеру" дуже важливо перемогти. Бодай тому, що у плей-офф Ліги Чемпіонів міланська команда не грала понад вісім років. А після повернення в елітний турнір (у сезоні 2018/19) "Інтеру" вдалося здобути лише чотири перемоги у тринадцяти матчах, що важко назвати успіхом.

Перший тайм був для Шахтаря не надто легким. Воно й не дивно, адже грають наші хлопці не з абиким. Відчувається, що Інтер – непростий суперник. Але попри це все вдалося зберегти по завершенні свистка арбітра рахунок 0:0.

У другому таймі гравці Інтера знову намагалися атакувати. Щоправда, стало їх хвилин на 20 з лишком. Опісля футболісти дещо розслабилися, що добряче зіграло на руку Шахтарю. Але як би не старалися наші гравці, забити бажаний гол у ворота суперника так і не вдалося.

У результаті поєдинок Шахтар – Інтер завершився з рахунком 0:0.

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