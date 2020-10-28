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ФЕРЕНЦВАРОШ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
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Матч Ференцварош – Динамо відбудеться у рамках другого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Динамо зіграє з Ференцварошом у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Будапешті, на стадіоні "Гроупама Арена". Уболіваємо за Динамо!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО
- Дата: 28.10.2020
- Коли: 22:00
- Місце проведення: Стадіон "Гроупама Арена"
- Головний арбітр: Іван Кружляк (Словаччина)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 3,25 – 3,40 – 2,33
Для істинних фанатів Динамо футбольна команда Ференцварош особлива. Почнімо з того, що саме з цією угорською командою наші футболісти у далекому 1975 році завоювала перший для себе Кубок Кубків. Також цікавим є той факт, що Ференцварош тренує легенда українського футболу – Сергій Ребров.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО ТУТ
Зазначимо, що у першому турі Ференцварош очікувано поступився Барселоні з рахунком 1:5. Цікавим є той факт, що на початку матчу угорці грали доволі непогано. Ба більше, саме вони відкрили рахунок. Динамо також не зуміло перемогти Ювентус. Матч закінчився з рахунком 0:2. Це – перша поразка футбольної команди під керівництвом Мірче Луческу.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО
Що Мірче Луческу думає про команду-суперника: "Не буду називати прізвища, щоб нікого не образити. Хочу сказати в цілому про команду Ференцварош, що вона дуже виросла за останній час. Керівництво правильно витратило гроші, взяли хороших, професійних гравців з різних країн і клубів, тим самим створивши дуже боєздатний колектив. У складі Ференцвароша не так багато угорських гравців, а, в основному, іноземці дуже хорошого рівня і з великим досвідом."
Орієнтовні склади команд:
- Ференцварош: Дібуш – Ботка – Блажіч – Ковачевіч – Чівіч – Харатін – Шигер – Лайдуні – Зубков – Нгуен – Ісаел
- Динамо: Бойко – Кендзьора – Попов – Забарний – Караваєв – Сидорчук – Шапаренко – Циганков – Буяльський – Де Пена – Супряга
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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