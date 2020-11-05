ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

Матч Зоря – АЕК Афіни відбудеться у рамках третього туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда прийматиме греків у домашньому поєдинку. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Матч третього туру групового етапу Ліги Європи між Зорею та АЕК Афінами відбудеться 5 листопада на стадіоні "Славутич Арена" у місті Запоріжжя. Підтримуйте наших хлопців!

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Анонс матчу Ліги Європи ЗОРЯ – АЕК АФІНИ

Дата : 05.11.2020

: 05.11.2020 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя

стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя Головний арбітр : Вільям Коллум (Шотландія)

: Вільям Коллум (Шотландія) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2.88 – 3.35 – 2.59

У другому турі Зорі не вдалося перемогти Брагу. Домашній матч закінчився з рахунком 1:2. Нагадаємо, що у першому турі футболісти програли також Лестер Сіті з рахунком 0:3. Цікаво, чи зможуть вони впоратися сьогодні з АЕК Афінами.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – АЕК АФІНА ТУТ

Віктор Скрипник зауважує, що АЕК Афіни – "сильна команда, і ми готові приймати команду такого рівня та протистояти їй". Також він додав, що команда греків не грає в одну й ту ж тактичну схему. Вони її міняють під час гри, тож луганчани готуються до цього. "Ті поєдинки, які вони проводили раніше також вони програли, як і ми, але були дуже добрі моменти. Особливо матч вдома, проти Лестер Сіті. Після 0:2. Вони забили м'яч і готові були далі забивати", – додав він.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ЗОРЯ – АЕК АФІНИ

"Сильна команда і ми готові приймати команду такого рівня і протистояти їй. Хочемо виграти цю гру не тільки, щоб реабілітуватися, а й надати собі впевненості, принести очки Україні. На це хочемо себе налаштувати. Хлопці всі готові, всі рвуться в бій, благо є можливість вибирати склад. Ми з нетерпінням чекаємо поєдинку, щоб показати те, на що ми здатні і домогтися позитивного результату", – наголосив Скрипник.

Орієнтовні склади команд:

Зоря Шевченко – Фаворов – Вернидуб – Абу Ханна – Циганікс – Юрченко – Назарина – Цвек – Кочергін – Кабан – Гладкий;

Шевченко – Фаворов – Вернидуб – Абу Ханна – Циганікс – Юрченко – Назарина – Цвек – Кочергін – Кабан – Гладкий; АЕК Афіни: Цінтотас – Лопеш – Хнід – Неделчару – Пауліньо – Шахов – Манталос – Крстічич – Танкович – Анаріфард – Махерас.

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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