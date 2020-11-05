Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

  • 70
Матч Зоря – АЕК Афіни - фото 1
Матч Зоря – АЕК Афіни

Матч Зоря – АЕК Афіни відбудеться у рамках третього туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда прийматиме греків у домашньому поєдинку. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Матч третього туру групового етапу Ліги Європи між Зорею та АЕК Афінами відбудеться 5 листопада на стадіоні "Славутич Арена" у місті Запоріжжя. Підтримуйте наших хлопців!

Це цікаво: БАРСЕЛОНА ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Анонс матчу Ліги Європи ЗОРЯ – АЕК АФІНИ

  • Дата: 05.11.2020
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя
  • Головний арбітр: Вільям Коллум (Шотландія)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 2
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 2.88 – 3.35 – 2.59

У другому турі Зорі не вдалося перемогти Брагу. Домашній матч закінчився з рахунком 1:2. Нагадаємо, що у першому турі футболісти програли також Лестер Сіті з рахунком 0:3. Цікаво, чи зможуть вони впоратися сьогодні з АЕК Афінами.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – АЕК АФІНА ТУТ

Віктор Скрипник зауважує, що АЕК Афіни – "сильна команда, і ми готові приймати команду такого рівня та протистояти їй". Також він додав, що команда греків не грає в одну й ту ж тактичну схему. Вони її міняють під час гри, тож луганчани готуються до цього. "Ті поєдинки, які вони проводили раніше також вони програли, як і ми, але були дуже добрі моменти. Особливо матч вдома, проти Лестер Сіті. Після 0:2. Вони забили м'яч і готові були далі забивати", – додав він.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ЗОРЯ – АЕК АФІНИ

"Сильна команда і ми готові приймати команду такого рівня і протистояти їй. Хочемо виграти цю гру не тільки, щоб реабілітуватися, а й надати собі впевненості, принести очки Україні. На це хочемо себе налаштувати. Хлопці всі готові, всі рвуться в бій, благо є можливість вибирати склад. Ми з нетерпінням чекаємо поєдинку, щоб показати те, на що ми здатні і домогтися позитивного результату", – наголосив Скрипник.

Орієнтовні склади команд:

  • Зоря Шевченко – Фаворов – Вернидуб – Абу Ханна – Циганікс – Юрченко – Назарина – Цвек – Кочергін – Кабан – Гладкий;
  • АЕК Афіни: Цінтотас – Лопеш – Хнід – Неделчару – Пауліньо – Шахов – Манталос – Крстічич – Танкович – Анаріфард – Махерас.

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

Читайте також: ШАХТАР БОРУССІЯ М: відео голів, рахунок та огляд матчу Ліги Чемпіонів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
  • 01 листопада, 21:51
  • 1025
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • 02 листопада, 12:14
  • 275
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2623711
Загрузка...
Новини