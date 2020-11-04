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БАРСЕЛОНА ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
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Матч Барселона – Динамо відбудеться у рамках третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Динамо зіграє з Барселоною у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Барселоні, на стадіоні "Камп Ноу". Уболіваємо за Динамо!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів БАРСЕЛОНА – ДИНАМО
- Дата: 04.11.2020
- Коли: 22:00
- Місце проведення: Стадіон "Камп Ноу", Барселона
- Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,06 – 13,00 – 36,00
Нагадаємо, що напередодні матчу з Барселоною у п'ятьох гравців Динамо виявили коронавірус. Захворіли Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Георгій Цітаїшвілі, Міккель Дуелунд, а також Тудор Белуце. Це стало причиною того, що матч був під загрозою зриву. Додамо, що раніше COVID-19 виявили у Дениса Бойка, Георгія Бущана і Віталія Миколенко.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ТУТ
На жаль, Динамо й без коронавірусу не в найкращій своїй формі. У Лізі Чемпіонів "біло-сині" наразі вражають не надто. З Ювентусом матч вони програли практично без жодних шансів. Що стосується Ференцвароша, то якось Динамо спромоглося проґавити перемогу. І це після того, як футболістам вдалося забити два голи у першому таймі.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН БАРСЕЛОНА – ДИНАМО
Натомість Барселона себе почуває відмінно. З Ференцварошем їй вдалося з легкістю розправитися у стартовому турі. Натомість перемогти Ювентус підопічним Кумана вдалося не так уже й просто. Тут команді слід подякувати системі VAR, яка скасувала три голи Альваро Морати. Так матч закінчився з рахунком 2:0, а не 2:3.
Орієнтовні склади команд:
- Барселона: Нето – Дест – Піке – Лангле – Альба – Бускетс – де Йонг – Дембеле – Педрі – Фаті – Грізманн
- Динамо: Нещерет – Кендзьора – Забарний – Попов – Сирота – Андрієвський – Шепелєв – Циганков – Буяльський – Вербіч – Супряга
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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