БАРСЕЛОНА ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Матч Барселона – Динамо відбудеться у рамках третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Динамо зіграє з Барселоною у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Барселоні, на стадіоні "Камп Ноу". Уболіваємо за Динамо!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Дата : 04.11.2020

: 04.11.2020 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: Стадіон "Камп Ноу", Барселона

Стадіон "Камп Ноу", Барселона Головний арбітр : Майкл Олівер (Англія)

: Майкл Олівер (Англія) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,06 – 13,00 – 36,00

Нагадаємо, що напередодні матчу з Барселоною у п'ятьох гравців Динамо виявили коронавірус. Захворіли Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Георгій Цітаїшвілі, Міккель Дуелунд, а також Тудор Белуце. Це стало причиною того, що матч був під загрозою зриву. Додамо, що раніше COVID-19 виявили у Дениса Бойка, Георгія Бущана і Віталія Миколенко.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ТУТ

На жаль, Динамо й без коронавірусу не в найкращій своїй формі. У Лізі Чемпіонів "біло-сині" наразі вражають не надто. З Ювентусом матч вони програли практично без жодних шансів. Що стосується Ференцвароша, то якось Динамо спромоглося проґавити перемогу. І це після того, як футболістам вдалося забити два голи у першому таймі.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Натомість Барселона себе почуває відмінно. З Ференцварошем їй вдалося з легкістю розправитися у стартовому турі. Натомість перемогти Ювентус підопічним Кумана вдалося не так уже й просто. Тут команді слід подякувати системі VAR, яка скасувала три голи Альваро Морати. Так матч закінчився з рахунком 2:0, а не 2:3.

Орієнтовні склади команд:

Барселона : Нето – Дест – Піке – Лангле – Альба – Бускетс – де Йонг – Дембеле – Педрі – Фаті – Грізманн

: Нето – Дест – Піке – Лангле – Альба – Бускетс – де Йонг – Дембеле – Педрі – Фаті – Грізманн Динамо: Нещерет – Кендзьора – Забарний – Попов – Сирота – Андрієвський – Шепелєв – Циганков – Буяльський – Вербіч – Супряга

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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