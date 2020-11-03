ШАХТАР ▶ БОРУССІЯ М: відео голів, рахунок та огляд матчу Ліги Чемпіонів

У матчі 3 листопада донецький Шахтар зійшовся з менхенгладбахською Боруссією у рамках третього групового раунду Ліги Чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд запеклого матчу, а також дізнайтесь, хто ж переміг.

3 листопада донецький Шахтар зіграє з Боруссією М на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Дивіться відео голів поєдинку, який відбувається у рамках першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів!

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Не є загадкою той факт, що для гірників матч з "Боруссією" буде не менш складним, ніж з "Інтером" або "Реалом". Ба більше, у Луїша Каштру надскладне завдання: його підопічним необхідно перемогти німців бодай в одному матчі. Лише це дозволить зберегти хороші шанси на вихід з групи.

Перший тайм розпочався з активного пресингу німців. І ми не хочемо озвучувати цю заїжджену фразу, але: "ми ж казали". Матч буде непростим. А на 7-ій хвилині рахунок на користь Боруссії М відкрив Алассан Плеа.

Відео гола Алассана Плеа, 7-ма хвилина:

А голи у ворота гірників примножуються. Тож на 17-ій хвилині Крістоф Крамер зумів забити ще один гол на користь Боруссії М. Та й таке...

Гол Крістофера Крамера, 17-та хвилина:

Кажуть, Бог любить трійцю. Але щось нам це не надто подобається. Німці заганяють у ворота "Шахтаря" уже третій гол. Його на користь команди забив знову Алассан Плеа, але вже на 26-ій хвилині.

Відео гола Алассана Плеа, 26-та хвилина:

Це нікуди не годиться. На останніх хвилинах першого тайму "Боруссія М" забила ще один гол. М'яч у ворота гірників вдалося загнати Рамі Бенсебаїні на 44-ій хвилині.

Відео гола Рамі Бенсебаїні, 44-та хвилина:

Тішить, що на цьому перший тайм матчу "Шахтар" – "Боруссія М" завершився. Маємо надію, що у другому таймі буде не так сумно для вболівальників гірників!

Щось у другому таймі краще не стає. На 65-ій хвилині Ларс Штіндль забиває п'ятий гол за "Боруссію М".

Відео гола Ларса Штіндля, 65-та хвилина:

У нас є надія, що це останній гол, забитий у ворота "Шахтаря", на цей день. На 78-ій хвилині Алассан Плеа забив ще один гол у цьому поєдинку.

Відео гола Алассана Плеа, 78-ма хвилина:

Нарешті це жахіття дійшло до свого логічного кінця. Матч "Шахтар" – "Боруссія М" закінчився з рахунком 0:6.

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