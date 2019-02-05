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Зорі прозорі: Олег Винник раптово змінив образ

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Олег Винник вирішив додати собі мужності - фото 1
Олег Винник вирішив додати собі мужності / facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Відомий український співак Олег Винник здивував прихильників та молодих вовчиць незвичайним образом. Улюбленець публіки вирішив запустити бороду і навіть зробив опитування.

45-річний співак та композитор Олег Винник, якого обожнюють жінки різного віку, намагається бути у тренді. Тому він не лише має футболки з власним принтом, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за чоловіком стежать понад 523 тис. користувачів.

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Нещодавно Винник потішив фанатів селфі у новому образі. Виконавець вирішив відпускати не лише шевелюру, а й бороду.

"Зорі - прозорі вгорі! Бриться чи не бриться?", - підписав він знімок, перефразувавши текст власної пісні. Однак у коментарях думки про нове амплуа розійшлись: хтось безсумнівно радив позбутись бороди, а хто настирливо рекомендував залишити її задля мужності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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