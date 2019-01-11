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Олег Винник відреагував на чутки про плагіат: відеопорівняння

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Олег Винник - фото 1
Олег Винник

Нещодавно хіти відомого співака та улюбленця українок Олега Винника звинуватили в плагіаті. Зірковий артист не оминув увагою скандал та відповів на претензії.

Хіт Олега Винника "Плен" назвали плагіатом пісні Лари Мелтемі "Візьми мене в полон", а у популярній композиції "Нино" виявили запозичення з синглу гурту Joy – "Touch by touch".

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Однак Олег Винник спростував інформацію про плагіат у своїх хітах не тільки на словах, а й документально. Артист надав результати експертизи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, які заперечують наявність запозичень.

Олег Винник відреагував на чутки про плагіат: відеопорівняння - фото 300552

Пропонуємо вам послухати та самим вирішити, чи є у піснях Винника плагіат!

Слухати онлайн пісню Олег Винник – Полон:

Слухати пісню Лара Мелтемі – Візьми мене в полон:

Хіт Олега Винника – Нино:

Хіт гурту Joy – Touch by touch:

Пишіть у коментарях, чи почули ви плагіат!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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