Олег Винник відреагував на чутки про плагіат: відеопорівняння

Нещодавно хіти відомого співака та улюбленця українок Олега Винника звинуватили в плагіаті. Зірковий артист не оминув увагою скандал та відповів на претензії.

Хіт Олега Винника "Плен" назвали плагіатом пісні Лари Мелтемі "Візьми мене в полон", а у популярній композиції "Нино" виявили запозичення з синглу гурту Joy – "Touch by touch".

Це цікаво: Пародія на Винника від ВІП Тернопіль розвеселила мережу

Однак Олег Винник спростував інформацію про плагіат у своїх хітах не тільки на словах, а й документально. Артист надав результати експертизи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, які заперечують наявність запозичень.

Пропонуємо вам послухати та самим вирішити, чи є у піснях Винника плагіат!

Слухати онлайн пісню Олег Винник – Полон:

Слухати пісню Лара Мелтемі – Візьми мене в полон:

Хіт Олега Винника – Нино:

Хіт гурту Joy – Touch by touch:

Пишіть у коментарях, чи почули ви плагіат!

Слухайте також: Найкращі українські пісні 2018 року