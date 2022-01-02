Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Зоозахисники відновили популяцію риби, яку вважали вимерлою з 2003 року

  • 78
Риба-текіла - фото 1
Риба-текіла / news.tvs-24

Популяцію мексиканської риби-текіли повторно відновили в одну з мексиканських річок. Це рідкісна історія успіху виду, який офіційно оголосили вимерлим.

Довжина рибки не перевищує 70 мм. Вид був виявлений у 1990 році у річці Теучітлан на південному заході Мексики, пише theguardian.

І ще: У Лондонському зоопарку народилося рідкісне тигреня: зворушливе відео

Назву риба отримала на честь вулкана Текіла, розташованого на північ від природного довкілля. Вид зник з дикої природи через інтродукцію інвазивних екзотичних видів риб та забруднення води.

Зоозахисники з Великобританії та Мексики поєднали зусилля, щоб повернути вид у дику природу. Розведенням займалися спеціалісти зоопарку в Честері, Великобританія. Спочатку в річку Теучітлан було випущено 1500 особин, і тепер вид процвітає та успішно розмножується.

Зоозахисники відновили популяцію риби, яку вважали вимерлою з 2003 року- фото 490670
Зоозахисники відновили популяцію риби, яку вважали вимерлою з 2003 року

Це цікаво: Величезний павук заліз на міністерку під час пресконференція в Австралії: епічне відео

пропозиції партнерів
Новини