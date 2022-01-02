Зоозахисники відновили популяцію риби, яку вважали вимерлою з 2003 року

Популяцію мексиканської риби-текіли повторно відновили в одну з мексиканських річок. Це рідкісна історія успіху виду, який офіційно оголосили вимерлим.

Довжина рибки не перевищує 70 мм. Вид був виявлений у 1990 році у річці Теучітлан на південному заході Мексики, пише theguardian.

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Назву риба отримала на честь вулкана Текіла, розташованого на північ від природного довкілля. Вид зник з дикої природи через інтродукцію інвазивних екзотичних видів риб та забруднення води.

Зоозахисники з Великобританії та Мексики поєднали зусилля, щоб повернути вид у дику природу. Розведенням займалися спеціалісти зоопарку в Честері, Великобританія. Спочатку в річку Теучітлан було випущено 1500 особин, і тепер вид процвітає та успішно розмножується.

Зоозахисники відновили популяцію риби, яку вважали вимерлою з 2003 року

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