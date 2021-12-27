Величезний павук заліз на міністерку під час пресконференція в Австралії: епічне відео

В Австралії великий павук заліз на ногу міністерці охорони здоров'я штату Квінсленд Іветт Д'Атт під час пресконференції. Курйозне відео з'явилося у мережі.

Так, міністерка охорони здоров'я штату Квінсленд Іветт Д’Ат вирішила провести пресконференцію на відкритому повітрі, пише UPI. Її виступ був присвячений боротьбі з пандемією та останнім новинам у сфері вакцинації від коронавірусу. Спіч чиновниці перервав один зі слухачів, який побачив на її нозі павука-мисливця.

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Чиновниця скрикнула, коли побачила павука, але заявила, що продовжить виступ. Д'Атт жартома попросила повідомити їй, коли павук опиниться у неї на обличчі. "Хтось може зняти з мене цього павука?" — запитала вона.

Їй зголосився допомогти головний лікар штату, який спробував відігнати павука, але той уже кудись утік.

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