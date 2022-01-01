У Лондонському зоопарку народилося рідкісне тигреня: зворушливе відео

Лондонський зоопарк відсвяткував народження одного з найрідкісніших тигрів світу. На порятунок цього виду, що перебуває під загрозою вимирання, спрямовані зусилля зоозахисників усієї планети.

На кадрах із зоопарку видно, як десятирічна суматранська тигриця Гайша вилизує та годує свого крихітного тигреня. Усе це лише через кілька годин після його народження раннього грудневого ранку, пише Evening Standart. Ідеальний подарунок світу напередодні нового року, року Блакитного Тигра.

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Суматранські тигри родом з Індонезії і є найрідкіснішим і нечисленним підвидом тигра. За останніми даними, у дикій природі зараз залишилося всього близько 300 суматранських тигрів.

Очі новонароджених тигренят залишаються заплющеними перші кілька днів після народження, і малюк залишатиметься у лігві аж до першої вакцинації. Тоді ж ветеринари та наглядачі зоопарку зможуть визначити його стать.

Проте прихована камера зоопарку змогла вловити перші найважливіші хвилини його життя, у тому числі й перші невпевнені кроки дитинчати.

Доглядальниця Люсі Рід вважає, що стан малюка дуже хороший, і мама тигриця про нього чудово дбає. Можливо, тигреня піде розміром і силою у свого тата Азіма.

Співробітники зоопарку знали, що час пологів Гайші наближається, оскільки її живіт за кілька тижнів сильно виріс. І приготували для неї спеціальне лігво, де вона могла спокійно народити та вигодовувати малюка.

Тигреня народилося майже через рік після того, як Гайша переїхала до Лондона з Данії, і поки що не отримало жодного імені. У Гайші мало з'явитися три малюки, але, на жаль, решта тигренят не вижили після пологів.

Однак, народження навіть одного тигреняти сильно підвищує шанси на успіх всесвітньої програми розведення суматранських тигрів, спрямованої на захист виду від вимирання. Тепер ми мріємо про британську візу та можливість побачити Гайшу та її маля на власні очі.

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