Зоозахисники розповіли, як вигулювати собаку в воєнних умовах

На сторінці зоозахисної організації UAnimals з'явилися поради, як правильно влаштувати прогулянку з собакою у воєнних умовах. Дізнайтеся, як убезпечити свого чотирилапого друга.

Важливо піклуватися про хвостатих друзів під час війни з особливою обережністю. Нехай прогулянки з собакою приносять лише позитивні емоції, проте варто знати про певні перестороги.

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Uanimals зібрали 4 поради, які зроблять вашу прогулянку більш безпечною:

Варто ходити знайомими та перевіреними маршрутами. За можливості, надавайте перевагу асфальтованим дорогам в парках, де дозволено бути відвідувачам, або ті місця, де добре видно стежку. Зараз категорично не можна бути на пляжах.

Уникайте прогулянок лісами та посадками, полями тощо. У деяких регіонах це категорично заборонено законом. В таких місцях є велика ймовірність наштовхнутись на міни, які можуть бути приховані листям або хмизом.

Будьте уважними до того, що ваш улюбленець обнюхує чи підбирає з землі. Вибухові пристрої можуть бути замаскованими під повсякденні предмети. Уникайте контакту з іграшками, мобільними телефонами, пакунками та іншими речами, якщо бачите їх на вулиці. В разі виявлення підозрілого предмета варто звернутися в поліцію.

Уникайте контакту з речами дивної форми. Наприклад, протипіхотні міни-метелики мають незвичну форму, часто привабливий колір та виготовлені з пластику, тому можуть привернути увагу вашого собаки. Не дозволяйте йому наближатися до них та негайно повідомте про таку знахідку.

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