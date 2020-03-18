Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото

Через карантин люди з різних країн залишаються вдома, де частині з них доводиться продовжувати працювати. І це зовсім не так легко, як здається. Особливо, якщо поряд є ще й кіт або пес.

Домашній режим роботи має чимало і плюсів, і мінусів, адже не потрібно витрачати час на дорогу, але складно зосередитись, коли навколо стільки спокус, приміром, перекус, серіал чи раптове бажання прибрати вдома.

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А от домашні улюбленці потрапляють одразу і до переваг, і до недоліків, адже вони є ключовим фактором, який відволікає і змушує усміхатись. У мережі діляться кумедними фото власних робочих місць вдома разом зі своїми тваринками.

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