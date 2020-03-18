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Карантин Коронавірус

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото

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Як тварини заважають працювати вдома - фото 1
Як тварини заважають працювати вдома

Через карантин люди з різних країн залишаються вдома, де частині з них доводиться продовжувати працювати. І це зовсім не так легко, як здається. Особливо, якщо поряд є ще й кіт або пес.

Домашній режим роботи має чимало і плюсів, і мінусів, адже не потрібно витрачати час на дорогу, але складно зосередитись, коли навколо стільки спокус, приміром, перекус, серіал чи раптове бажання прибрати вдома.

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А от домашні улюбленці потрапляють одразу і до переваг, і до недоліків, адже вони є ключовим фактором, який відволікає і змушує усміхатись. У мережі діляться кумедними фото власних робочих місць вдома разом зі своїми тваринками.

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392952

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392953

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392954

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392955

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392956

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392957

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392958

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392959

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392960

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392961

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392962

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392963

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392964

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392966

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392965

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392967

Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото - фото 392968

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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