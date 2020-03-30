У Telegram з'явилась можливість створювати папки для чатів

Нарешті це сталося. Користувачі месенджера Telegram зможуть сортувати свої чати, аби не загубити найважливіше між підписками та агрегаторами новин. Розробники дослухалися до просьб і додали до месенджера можливість створювати папки.

Адміністрація месенджера Telegram оновила додаток, додавши до нього можливість створювати папки для чатів, наприклад, для особистих розмов, бесід по роботі чи навчанні.

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Чимало наших користувачів покладаються на Telegram в роботі та навчанні, особливо в останні тижні. Щоб всі чати могли справлятися зі збільшеним навантаженням, а ви не пропускали важливі повідомлення, ми представляємо папки чатів, – йдеться в повідомленні.

Тепер чати в Telegram можна сортувати по теках

Папки можна увімкнути в налаштуваннях програми. Про те, як додавати чати у папки, показано у цьому відео. У кожній з папок може бути будь-яка кількість чатів.

Якщо у вас не з'явилися Папки, то ми наполегливо рекомендуємо оновити додаток. Після цього ви зможете нарешті навести лад між своїми чатами у месенджері.

Одночасно з цим в Telegram з'явилася детальна статистика по публікаціях на каналах, на які підписані понад одна тисяча користувачів. Також у додаток додали кілька нових анімованих емодзі.

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