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У Telegram з'явилась можливість створювати папки для чатів
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Нарешті це сталося. Користувачі месенджера Telegram зможуть сортувати свої чати, аби не загубити найважливіше між підписками та агрегаторами новин. Розробники дослухалися до просьб і додали до месенджера можливість створювати папки.
Адміністрація месенджера Telegram оновила додаток, додавши до нього можливість створювати папки для чатів, наприклад, для особистих розмов, бесід по роботі чи навчанні.
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Чимало наших користувачів покладаються на Telegram в роботі та навчанні, особливо в останні тижні. Щоб всі чати могли справлятися зі збільшеним навантаженням, а ви не пропускали важливі повідомлення, ми представляємо папки чатів, – йдеться в повідомленні.
Папки можна увімкнути в налаштуваннях програми. Про те, як додавати чати у папки, показано у цьому відео. У кожній з папок може бути будь-яка кількість чатів.
Якщо у вас не з'явилися Папки, то ми наполегливо рекомендуємо оновити додаток. Після цього ви зможете нарешті навести лад між своїми чатами у месенджері.
Одночасно з цим в Telegram з'явилася детальна статистика по публікаціях на каналах, на які підписані понад одна тисяча користувачів. Також у додаток додали кілька нових анімованих емодзі.
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