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Як заряджати і розряджати смартфон правильно: прості поради

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Гаджет - фото 1
Гаджет / hype

Звичайно, заряджати смартфон легко, але щоб гаджет прослужив довго, робити це потрібно правильно.

Зарядка на ніч. Звичайно, в більшості смартфонів при зарядці до 100% спеціальний датчик відключає живлення, і можна не переживати за ресурс, але такими вміннями володіє далеко не кожен смартфон.

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Повна зарядка і розрядка. Не варто заряджати смартфон до 100%, а потім розряджати в нуль. Акумулятори в сучасних смартфонах влаштовані таким чином, щоб користувач не розрядив його в нуль. Оптимальний рівень заряду для будь-якого гаджета від 20 до 80%. Відомо, що літій-іонні акумулятори розраховані десь на 500 циклів зарядки/розрядки. Слідуючи правилам, описаним вище, можна збільшити цей показник утричі і довести його до 1500 циклів!

До речі, розряджати до 0% все ж можна, але 2 рази на місяць. Так смартфон відкалібрує місткість акумулятора, і при використанні буде показувати більш точні цифри.

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Зарядка смартфона

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Джерело: hype
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