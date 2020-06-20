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Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії

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Сонце - фото 1
Сонце / esa

Зонд Європейського космічного агентства Solar Orbiter наблизився до Сонця на рекордну відстань: 77 мільйонів кілометрів, подолавши половину відстані між Землею і світилом.

Вчені протестували наукові прилади, встановлені на автоматичному космічному апараті. У тому числі шість бортових телескопів, які будуть отримувати зображення Сонця. Знімки планується опублікувати в середині липня.

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"Ми ніколи не фотографували Сонце з ближчої відстані, – каже учасник місії ESA Solar Orbiter Даніель Мюллер, – Були зйомки з вищою роздільною здатністю, наприклад зняті чотириметровим сонячним телескопом Daniel K. Inouye на Гаваях на початку цього року. Але з Землі, з атмосферою між телескопом і Сонцем, ви можете бачити тільки невелику частину сонячного спектра, в порівнянні з тим, що можна бачити з космосу".

Solar Orbiter був запущений 10 лютого цього року. 15 червня завершився тестовий етап місії. Протягом наступного етапу космічний корабель наблизиться до поверхні Сонця на відстань 42 мільйони кілометрів, що ближче, ніж планета Меркурій.

Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії - фото 411225
Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії - фото 411223

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Джерело: esa
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