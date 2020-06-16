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В Австралії яскравий зелений метеорит зняли на відео

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В Австралії яскравий зелений метеорит зняли на відео - фото 1

Очевидці в західній частині Австралії помітили небі кулю, яка світилася. Деякі астрономи вважають, що це був астероїд 2002 NN-4, але причина явища поки точно не встановлена.

Як повідомляється, дехто з астрономів вважає, що у небі над Австралією пролетів астероїд 2002 NN-4, який повинен був пролетіти близько Землі в неділю. Розмір космічного тіла оцінюється у шість футбольних полів.

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За оцінками NASA, астероїд перебував на відстані у 13 разів далі, ніж Місяць і не представляв небезпеки для Землі.

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Джерело: abc7
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