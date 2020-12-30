Зонд Solar Orbiter вперше пролетів біля Венери

Прямуючи до Сонця, космічний зонд NASA і Європейського космічного агентства ESA максимально наблизився до Венери.

Космічний зонд Solar Orbiter спільного проєкт NASA і Європейського космічного агентства ESA вперше пролетів повз Венеру по шляху до Сонця.

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Так, Solar Orbiter в неділю, 27 грудня, максимально наблизився до Венери на відстань 7500 кілометрів. І нам показали на анімації, як це відбувалося. Проте місія космічного зонда Solar Orbiter полягає в дослідженні Сонця і розрахована на сім років.

This morning, @ESA & @NASA’s #SolarOrbiter completes its first Venus flyby! The spacecraft uses the planet’s gravity to swing closer to the Sun and tilt its orbit for the first-ever view of the Sun’s poles.



Learn more about the flyby: https://t.co/JsMJ07Imlp pic.twitter.com/qJCSQi5CXW — NASA Sun & Space (@NASASun) December 27, 2020

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