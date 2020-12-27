У NASA показали космічну "новорічну ялинку": видовищне фото

NASA регулярно викладає різні цікаві зображення, отримані за допомогою різноманітних телескопів. Напередодні Нового року представники космічного агентства показали, як виглядають гігантські пилові хмари, у центрі яких розкидані молоді зірки. Разом вони нагадують новорічну ялинку.

Зображення великого кластера з деревоподібних пилових хмар і молодих зірок отримали завдяки орбітальному телескопу "Спітцер", призначеному для вивчення космосу в інфрачервоному діапазоні. У самісінькому центрі видніється виразний візерунок з новонароджених зірок, названий "Скупчення сніжинок".

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За словами дослідників, маленьким червоним і рожевим зіркам у центрі всього 100 тисяч років, що за мірками космосу зовсім мало. Всі вони повільно віддаляються від місця свого "народження", у результаті перетворюючись на те, що фахівці називають "протозірки". У міру віддалення зірок від центру візерунок стає нечітким, а яскравим великим синім об'єктам по краях може бути мільйони років.



У NASA отримане зображення уже назвали "космічною ялинкою"

На думку дослідників NASA, на отриманому зображенні можна розгледіти "новорічну ялинку", прикрашену зірками різних розмірів і кольорів.

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