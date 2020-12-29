Hubble зробив знімок незвичайної яскравої спіральної галактики

Телескоп Hubble поділився знімком яскравої спіральної галактики NGC 2217, яка розташована у сузір'ї Великого пса. Фото з'явилося на офіційному сайті, який присвячений роботі телескопа.

Відзначається, що NGC 2217 – спіральна галактика з перемичкою. Вона розташована приблизно за 65 мільйонів світлових років від Землі і за розміром схожа на Чумацький Шлях.

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Її діаметр становить 100 тисяч світлових років. У центрі галактики зосереджені зірки, які утворюють смугу, що світиться, оточену набором щільно закручених спіральних рукавів.

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