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Туристичний космоплан уперше вийшов в космос: відеофакт
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Космоплан VSS Unity, розроблений компанією Virgin Galactic для космічного туризму, піднявся на висоту 82,7 кілометра.
Таким чином, апарат уперше вийшов у космос, але поки лише за версією ВПС США, які вважають кордоном космосу висоту у 50 миль (80,47 км). За міжнародними нормами умовна межа між атмосферою та космосом усе ще пролягає на висоті 100 кілометрів. Можливо, незабаром її знизять на 20 кілометрів – для Virgin Galactic це буде успіхом.
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Зазначимо, що останнім часом з'явилося чимало досліджень, які підтверджують доцільність перегляду висоти лінії Кармана (висота над рівнем моря, яка умовно приймається як межа між атмосферою Землі й космосом).
На борту космоплана під час тестування було обладнання для наукових експериментів NASA, присвячених вивченню поведінки пилових частинок на поверхні космічних тіл, а також впливу невагомості на ріст рослин.
Космічна екскурсія на орбіту Землі буде проходити на космоплані SpaceShipTwo моделі VSS Unity. Корабель буде запускатися не з Землі, а з літака-носія WhiteKnightTwo на висоті близько 15 кілометрів.
У кінці 2017 року компанія повідомляла, що вже продала потенційним космічним туристам понад 900 квитків за ціною $ 250 тис. Серед них є і знаменитості, наприклад, Ештон Катчер і Том Хенкс.
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