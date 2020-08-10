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Зонд NASA вперше показав будову Марса

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Марс - фото 1
Марс / nasa

Вчені опублікували дані про внутрішню структуру Марса, які відправив зонд InSight. Дослідники знайшли три основні кордони кори, мантії і ядра на глибині до 1600 км під поверхнею планети.

Зонд NASA InSight прибув на Марс в кінці 2018, і наступні кілька років мав вивчати сейсмічну активність Червоної планети для визначення її внутрішньої структури.

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Однак, з апаратом відразу ж виникли проблеми: бурова установка InSight несподівано застрягла в марсіанському ґрунті і сейсмограф довго не міг почати заплановану роботу. Кілька місяців тому в NASA повідомили про відновлення роботи зонда і початок нового етапу досліджень.

Результати не змусили себе чекати: днями вчені з американського Університету Райса заявили про "перші прямі виміри трьох підповерхневих кордонів від кори до ядра Червоної планети". Дані вимірювань InSight дозволили вченим створити комп'ютерну модель і точно розрахувати товщину кори Марса, а також глибину, на якій розташоване ядро ​​планети.

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Джерело: nasa
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