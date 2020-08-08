NASA опублікувало вражаючі супутникові знімки канадських льодовиків

Представники NASA опублікували нові супутникові знімки арктичної зони Канади, – виявилося, що там зникли два величезних льодовики.

Йдеться про так звані льодовикові шапки, які розташовані на плато Хазен на північному сході острова Елсмір. Ця територія канадської Арктики називається Нунавут і вона відокремлена від Гренландії лише невеликою протокою Кеннеді.

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Дані спостережень за цими льодовиками показують, що в 1959 площа більшого з них становила майже 5 кв. км, а меншого – 1,6 кв. км, і з того часу вони почали скорочуватися. Сильний стрибок в таненні цих льодовиків стався в 2015, коли середня температура повітря на Землі різко зросла.

У дослідженні 2017 року вчені прогнозували, що ці льодовикові шапки в арктичній зоні Канади зникнуть через п'ять років. Однак, нові супутникові дані NASA підтверджують, що це сталося на два роки швидше, ніж вважали вчені, – вже сьогодні колись великих покривних льодовиків не видно на картах.

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