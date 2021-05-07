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Зонд NASA вловив інтригуючий радіосигнал від Венери

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Радіосигнали - фото 1
Радіосигнали / cnn

Під час близького польоту біля Венери сонячний зонд NASA Parker Solar Probe виявив щось дивне: низькочастотний радіосигнал. Дослідники вважають, що джерело спійманого радіосигналу – в атмосфері Венери.

Це було перше пряме вимірювання атмосфери Венери майже за 30 років: і воно сильно відрізняється від минулих даних про планету. Виявилося, що верхні шари атмосфери Венери зазнають загадкових змін протягом сонячного циклу, 11-річного циклу активності Сонця. Про це пише sciencealert.

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У дослідженнях Parker Solar Probe Венера відіграє важливу роль. Космічний апарат використовує гравітацію Венери, щоб змінити свою орбіту і наблизитися до Сонця. Інформація, зібрана зондом про Венеру, допомагає вченим зрозуміти, чому Венера так сильно відрізняється від Землі.

Почутий сигнал був тим самим типом звуку, що і сигнал, зареєстрований зондом Галілео, коли він ковзав через іоносфери супутників Юпітера: шар атмосфери, також спостерігається на Землі і Марсі.

Вчені зрозуміли, що зонд зачепив верхні шари атмосфери Венери під час прольоту в липні 2020 року. Радіосигнал, отриманий FIELDS, допоміг дослідникам розрахувати щільність іоносфери Венери.

Зонд NASA вловив інтригуючий радіосигнал від Венери - фото 458555

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