Учені показали нове дивовижне фото Марса

На зображеннях можна побачити регіон між північною і південною півкулею Червоної планети.

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало новий знімок поверхні Марса, на якому можна помітити регіон, розташований між північною і південною півкулею Червоної планети. Як повідомляється на сайті агентства, знімок був отриманий станцією Mars Express.

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Як підкреслюють вчені, Марс – планета, яка розділена на дві частини. Північна півкуля розташовується на кілька кілометрів нижче, ніж південна. Цей чіткий поділ отримав назву "дихотомія Марса" і є однією з найбільш яскравих відмінних рис Червоної планети.

Регіон Марса між північною і південною півкулею

Регіон Nili Fossae, який можна побачити на знімку, являє собою зразок активності у минулому планети. Рухи потоків води, вітру і льоду приводили породи в рух, що і стало причиною утворення деяких особливостей рельєфу. Цей регіон розташовується на кордоні поділу Марса на північ і південь.

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