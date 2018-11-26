Марсіанський зонд надсилав знімки фальшивої води

Вчені заявили про проблеми у пошуках гідратованих солей на Марсі / YouTube

Більшість місць зі слідами води на Марсі виявилися із зовсім іншим хімічним складом.

Апарат Mars Reconnaissance Orbiter протягом останніх 13 років надсилав на Землю знімки поверхні, на основі яких були зроблені численні припущення про існування слідів води на Марсі.

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Mars Reconnaissance Orbiter робив аналіз поверхні планети за допомогою інструменту CRISM – спектрометра видимого та ближнього інфрачервоного випромінювання, призначеного спеціально для пошуку мінералогічних ознак існування води.

Завдяки цим даним науковці спостерігали ознаки існування гідратованих солей, яких насправді не було. Фахівці помітили цю проблему, коли займалися пошуками перхлоратів (солі) на картах планети. Відомо, що перхлорати можуть знизити температуру замерзання води на 80 градусів за Цельсієм, і цього буде достатньо, щоб розплавити лід в холодному марсіанському кліматі.

При цьому вчені відзначають, що збій в роботі Reconnaissance не означає, що гідратованих солей немає на Марсі – просто тепер їх буде складніше знайти.

Mars Reconnaissance Orbiter

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