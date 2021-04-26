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Зона відчуження: як виглядають Прип'ять і Чорнобиль сьогодні
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Через 35 років після аварії Чорнобиль став одним з найвідоміших місць в Україні. У 35 річницю аварії показуємо, як виглядає Чорнобиль в наші дні.
Покинута і зруйнована Прип'ять сильно змінилася під впливом природи. Місто-привид застигло в 1986 році, пише rbc.
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У місті залишилися соціалістичні пам'ятники і вивіски, зруйновані будинки і кинуті будівлі. Чорнобиль в 2021 році не можна назвати повністю безлюдним. Тут працюють кафе і готелі, проводять тури, а на території станції йдуть роботи. У селах поблизу Прип'яті живуть сім'ї. До слова, Прип'ять розташована за 2 км від ЧАЕС, свого містоформувального підприємства. Після аварії 30-кілометрова територія поблизу станції стала зоною відчуження
Поїздки до Чорнобильської зони почалися ще в другій половині 1990-х років, тоді потрапити у місто-привид допомагали громадські організації. Зараз це вже бізнес двох десятків компаній, що об'єдналися в Асоціацію чорнобильських туроператорів.
Усі фото УНІАН
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