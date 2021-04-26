Зона відчуження: як виглядають Прип'ять і Чорнобиль сьогодні

Через 35 років після аварії Чорнобиль став одним з найвідоміших місць в Україні. У 35 річницю аварії показуємо, як виглядає Чорнобиль в наші дні.

Покинута і зруйнована Прип'ять сильно змінилася під впливом природи. Місто-привид застигло в 1986 році, пише rbc.

Це цікаво: Над Чорнобильською АЕС запустили екскурсійний авіарейс: відео

У місті залишилися соціалістичні пам'ятники і вивіски, зруйновані будинки і кинуті будівлі. Чорнобиль в 2021 році не можна назвати повністю безлюдним. Тут працюють кафе і готелі, проводять тури, а на території станції йдуть роботи. У селах поблизу Прип'яті живуть сім'ї. До слова, Прип'ять розташована за 2 км від ЧАЕС, свого містоформувального підприємства. Після аварії 30-кілометрова територія поблизу станції стала зоною відчуження

Поїздки до Чорнобильської зони почалися ще в другій половині 1990-х років, тоді потрапити у місто-привид допомагали громадські організації. Зараз це вже бізнес двох десятків компаній, що об'єдналися в Асоціацію чорнобильських туроператорів.

Усі фото УНІАН

І ще: Фільми і серіали про Чорнобиль, які показують правду про аварію на ЧАЕС