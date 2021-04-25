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Над Чорнобильською АЕС запустили екскурсійний авіарейс: відео

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Чорнобильська АЕС - фото 1
Чорнобильська АЕС / studtravel

Український авіаперевізник МАУ запустив екскурсійний рейс над Чорнобильською атомною електростанцією. Побачити місце найбільшої в історії ядерної катастрофи туристи тепер можуть з висоти пташиного польоту.

Як повідомляє Радіо Свобода, авіаекскурсія дає змогу пасажирам з повітря побачити занедбані будівлі у місті-примарі Прип'ять, де колись жили працівники ЧАЕС. Мандрівники також зможуть оглянути масивну куполоподібну конструкцію, яка тепер закриває реактор, що вибухнув у квітні 1986 року.

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Це додало популярності місцю, яке й раніше вважалося одним з основних туристичних напрямків країни, – йдеться в повідомленні.

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