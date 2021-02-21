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Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип

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Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип - фото 1

У Києві був представлений бренд Чорнобильської зони відчуження, створений українським креативним агентством Banda Agency. Фото і відео концепції з'явилися на сайті агентства.

Так, за основу бренду була взята форма поверхні реактора. З кожним роком зображення змінюється і поступово зникає. Кінцева точка існування лого – 2064 рік, коли Чорнобильську електростанцію буде повністю виведено з експлуатації.

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"Ми вирішили створити брендинг Зони відчуження, щоб привернути увагу до зникнення місць пам'яті. Хочемо, щоб люди встигли побачити все наживо. Побачити і вивчити важливий урок: кожна дія має наслідок", – йдеться в повідомленні агентства.

Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип - фото 448641

Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип - фото 448642

Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип - фото 448644

Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип - фото 448645

Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип - фото 448643

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Джерело: banda.agency
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