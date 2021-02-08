У Чорнобилі безкоштовно здають в оренду величезний будинок

У Чорнобилі пропонують безкоштовно взяти в оренду великий двоповерховий будинок, площею 698,40 кв. м. Він розташований в Іванківському районі ну вулиці Кірова 13.

Будинок перебуває на балансі державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". У це помешкання може заселитися будь-хто охочий. І за оренду не потрібно платити. Про це йдеться в лоті 618517, який розташований на сайті "Всі аукціони України".

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"Технічний стан об'єкта оренди – задовільний. Майно може бути використано по будь-якому цільовому призначенню. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"", – йдеться в повідомленні.

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