Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

У Чорнобилі безкоштовно здають в оренду величезний будинок

  • 58
У Чорнобилі безкоштовно здають в оренду величезний будинок - фото 1

У Чорнобилі пропонують безкоштовно взяти в оренду великий двоповерховий будинок, площею 698,40 кв. м. Він розташований в Іванківському районі ну вулиці Кірова 13.

Будинок перебуває на балансі державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". У це помешкання може заселитися будь-хто охочий. І за оренду не потрібно платити. Про це йдеться в лоті 618517, який розташований на сайті "Всі аукціони України".

І ще: Не збираюся ховатися від сусідів: Кароль купила землю у Карпатах для будівництва будинку

"Технічний стан об'єкта оренди – задовільний. Майно може бути використано по будь-якому цільовому призначенню. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"", – йдеться в повідомленні.

У Чорнобилі безкоштовно здають в оренду величезний будинок - фото 446715

У Чорнобилі безкоштовно здають в оренду величезний будинок - фото 446716

У Чорнобилі безкоштовно здають в оренду величезний будинок - фото 446713
У Чорнобилі безкоштовно здають в оренду величезний будинок - фото 446714

Читайте також: Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото

Джерело: vau.auction
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2225
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 31 cічня, 14:21
  • 771
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2803600
Загрузка...
Новини