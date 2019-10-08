Зомбіленд: Подвійний постріл: дивись фінальний трейлер комедії

У мережі показали останній трейлер до продовження комедійного фільму Зомбіленд: Подвійний постріл (Zombieland: Double Tap), який вже невдовзі стартує в кіно. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кінокомпанія Sony Pictures презентувала фінальний трейлер до Зомбіленду 2, дата виходу якого в Україні запланована вже на 24 жовтня.

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Сюжет продовжує розповідати про пригоди апокаліптичними США чотирьох героїв, яким доведеться поборотись з живими мерцями, а також зустріти інших людей, яким вдалось вижити. Кількість вбитих зомбі прирівняється до кількості кумедних жартів!

У головних ролях: Джессі Айзенберг, Вуді Харрельсон, Абігейл Бреслін, Емма Стоун, а також Люк Вілсон, Росаріо Доусон, Зої Дойч, Еван Джогіа та інші.

Зомбіленд: Подвійний постріл, дивитись трейлер фільму онлайн:

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