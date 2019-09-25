Показала груди: Іванка Трамп осоромилася в ООН

Іванка Трамп сконфузилася на конференції про релігійну свободу в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Дочку президента розкритикували після того, як в мережі з'явилися знімки і відео із заходу, в тому числі на сторінці Трамп в Instagram.

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Іванка з'явилася на конференції в білій спідниці Prada за 2130 доларів. Вбрання з нашивкою у вигляді великих жовтих троянд виконане у довжині міді.

Також Трамп наділа блакитну блузку строгого крою, але при цьому вона вибрала занадто м'який бюстгальтер. Через це на знімках з-під блузки видно груди Іванки Трамп, що є порушенням дрес-коду і розцінюється як неналежна поведінка. При цьому багато користувачів мережі зазначили, що жінка виглядає спокусливо, однак недоречно.

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