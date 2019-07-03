Новий кліп Майлі Сайрус у латексі підкорює мережу (18+)

Популярна співачка Майлі Сайрус презентувала кліп на трек Mother's Daughter, який за короткий час став хітом. Латекс, боді позитив та намагання зламати стереотипи про жінок - дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Поп-зірка Майлі Сайрус показала новий кліп Motherʼs Daughter, піднявши знову дуже важливу тему з стереотипами про жінок.

Більше: Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа

Білявка у латексному костюмі з'явилась на відео поряд з акторкою Анджеліною Даплайзея, трансгендерною моделлю з ДЦП Аароном Філіпом, драг-квіт Амазон Ешлі, скейтбордисткою Лейлі Бейкер та навіть мамою Тіш Сайрус. Також у ефектному кліпі можна побачити відомі гасла, які притаманні для Femen. Не дивно, що менш як за добу ролик переглянули понад 5,7 млн разів, а також залишили близько 35 тисяч коментарів.

Miley Cyrus - Mother's Daughter: дивитись кліп онлайн:

Читайте також: Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень